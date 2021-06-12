Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

Роскосмос

Члены экипажа 65-й длительной экспедиции космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили соотечественников с Днем России. Ролик с поздравлениями прямиком с борта МКС опубликовал на своем сайте Роскосмос.

«Поздравляем вас с одним из самых главных праздников нашей Родины — Днем России. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями. И это невидимая, но очень прочная нить соединяет все поколения», — заявил Новицкий.

Затем к поздравлениям присоединился Дубров. Он отметил, что значение этого праздника с каждым годом становится более важным.

«Россия для всех нас — это самое родное место на Земле. Это гораздо больше чем место, где мы родились, где живем, мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, духовными ценностями», — сказал Новицкий. Ранее в Роскосмосе сообщили, что в день России космонавты Новицкий и Дурбров будут отдыхать.