На МКС нашли самое радиоактивное место

На МКС доза радиации в отсеках, где космонавты спят, на 30-40 процентов выше показателей в других частях станции. Об этом «Известиям» рассказал заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков.

Он объяснил, что «каюта примыкает своей гранью к боковой поверхности цилиндра из тонкого алюминиевого листа, образующего наружную поверхность станции, и космонавт спит прямо около стенки». Этот изъян был допущен еще во время проектирования станции, тогда защите от радиации не уделили достаточно внимания.

18 апреля вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в 2025 году выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. Шуршаков призвал конструкторов заранее предусмотреть защиту людей от облучения и указал, что в качестве защитного материала лучше всего использовать воду и полиэтилен, замедляющие заряженные частицы и нейтроны.

В 2020 году Шуршаков рассказал, что туристы, которые отправятся на корабле Crew Dragon Илона Маска на рекордную высоту 1000 километров, получат дозу радиации, близкую к допустимой за год у ликвидаторов аварии в Чернобыле. По его словам, доза составит 150 миллизивертов или одну шестую допустимой за жизнь дозы, а за пять суток полета они облучатся так же как космонавты на МКС за 250 суток. Допустимая годовая доза у ликвидаторов аварий на АЭС составляет 200 миллизивертов.

Ранее в «Роскосмосе» предложили отказаться от Международной космической станции из-за дороговизны. В госкорпорации подсчитали, что после 2025 года начнется лавинообразный выход из строя систем МКС, в результате чего дальнейшее поддержание станции обойдется в 10-15 миллиардов рублей.