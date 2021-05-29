Россия установила рекорд по количеству безаварийных космических пусков подряд. Старт 28 мая ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb стал 59-м подряд успешным пуском, чего еще ни разу не было в истории современной России, передает РИА Новости.

Так, в ночь на 29 мая 36 спутников связи были выведены на целевые орбиты с помощью российского разгонного блока «Фрегат». Об этом агентству сообщил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Отмечается, что прошлый рекорд России из 58 успешных пусков подряд был установлен в начале 90-х годов прошлого века: с февраля 1992 года по февраль 1993-го. Начало череде нынешних успешных пусков было положено в 2018 году, после аварии при разделении ступеней ракеты «Союз-ФГ». Тогда полет к Международной космической станции (МКС) пришлось прервать, а космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг вернулись на землю.

При этом абсолютный рекорд был установлен во времена СССР. Так, с января 1983 по ноябрь 1984 страна выполнила 185 безаварийных пусков подряд.

Ранее пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками компании OneWeb, запланированный на пятницу, 28 мая, был перенесен. Отмечалось, что такое решение было принято по техническим причинам.