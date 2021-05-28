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«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb

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Фото: @roscosmos / Twitter

Госкорпорация «Роскосмос» перенесла запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками компании OneWeb, запланированный на пятницу, 28 мая. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте госкорпорации.

Уточняется, что запуск ракеты перенесен по техническим причинам на резервную дату. «Союз-2.1б» останется в предстартовом состоянии. О новой дате запуска будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» намерен выделить на первый этап изучения Венеры 318 миллионов рублей. Согласно сайту госзакупок, госкорпорация готова выделить средства на первый этап создания российской автоматической станции для изучения планеты. Согласно документам, «Роскосмос» заключает контракт с НПО Лавочкина на разработку технического предложения. 318,2 миллиона рублей необходимо освоить до марта 2023 года.

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