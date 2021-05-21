«Роскосмос» назвал условие сотрудничества со SpaceX

В госкорпорации «Роскосмос» назвали условие для начала сотрудничества с компанией Илона Маска SpaceX. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко.

«Для этого [сотрудничества "Роскосмоса" и SpaceX] нужно, чтобы SpaceX к нам обратилась. Мы открыты для сотрудничества со всеми космическими организациями и частными компаниями. У нас нет никакого предвзятого отношения ни к кому, особенно успешные компании всегда приветствуются, и мы сотрудничаем с ними», — сказал Устименко, отвечая на вопрос о возможной работе с компанией Маска.

Он добавил, что главным препятствием в совместной работе США и России являются санкции: «Это препятствие для общей проектной работы, технической работы. Мы, конечно, справляемся своими силами, но прогресс должен шагать вперед, а для этого нужна совместная работа». Однако, несмотря на это, «Роскосмос» в постоянном контакте с США и не только по запущенным проектам, но и по будущим.

В пятницу, 21 мая, выступая на марафоне «Новое знание», Илон Маск высказал восхищение достижениями России. По его словам, победы России впечатляют и он уверен, что эта энергия сохранится и в будущем. Обсуждая перспективы сотрудничества стран в развитии Международной космической станции, Маск отметил, что застывать на одном вопросе неправильно.