«Роскосмос» выделит 318 миллионов рублей на исследование Венеры

«Роскосмос» намерен выделить на первый этап изучения Венеры 318 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты ссылаются на сайт госзакупок, согласно которому госкорпорация готова выделить средства на первый этап создания российской автоматической станции для изучения планеты. Согласно документам, «Роскосмос» заключает контракт с НПО Лавочкина на разработку технического предложения. 318,2 миллиона рублей необходимо освоить до марта 2023 года.

Предприятию-исполнителю предстоит «обосновать реализуемость миссии и возможные проектно-конструкторские решения, обеспечивающие исследование атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры на современном научно-техническом уровне». Также должна будет изучена возможность возврата на Землю грунта, аэрозолей и прочих образцов планеты.

В сентябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал Венеру русской планетой и заявил, что Россия рассматривает планы по запуску отдельной миссии на Венере. «Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать», — заявил Рогозин.

Весной 2019 года сообщалось, что Россия и США будут заниматься изучением Венеры в рамках совместной миссии. Однако в эти планы были внесены корректировки.