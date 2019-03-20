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Россия и США за миллиард долларов поищут жизнь на Венере

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Совместная российско-американская миссия «Венера-Д» займется поиском жизни в облаках Венеры, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту с российской стороны Людмила Засова.

«Какая-то примитивная жизнь вполне могла существовать на поверхности Венеры в течение первых двух миллиардов лет после ее формирования, когда молодое Солнце имело более низкую светимость и планета могла находиться в так называемой зоне обитаемости, то есть на расстоянии от Солнца, на котором возможно существование на планете жидкой воды», — сказала эксперт.

По ее словам, впоследствии «парниковый эффект разогрел поверхность, но примитивная жизнь могла сохраниться в облаках».

Участие США в совместной с Россией миссии ученый объяснила соображениями экономии и опытом Советского Союза, который совершил 10 посадок на поверхность Венеры. Также эксперт отметила политическую важность проекта.

Засова сообщила, что в настоящее время ученые готовы начать опытно-конструкторские работы. В качестве основного варианта миссии рассматривается создание «Роскосмосом» орбитального и посадочного аппаратов (со сроком работы на поверхности Венеры в два-три часа) и малой долгоживущей станции НАСА, рассчитанной на работу на поверхности планеты в течение 60 земных суток.

Для испытаний оборудования станции в Химках (Московская область) может быть восстановлена камера, имитирующая условия на поверхности Венеры. «В ней создается давление 100 атмосфер и температура 500 градусов по Цельсию. Размеры камеры достаточны для испытания посадочного аппарата целиком», — сказала эксперт.

Тестирование работы отдельных приборов миссии в условиях венерианской атмосферы планируется проводить в США. Для получения научной информации после посадки на поверхность планеты будут использованы российские (в Х-диапазоне радиоспектра) и американские (Ка-диапазона) наземные приемные станции.

Кроме России и США, в проекте «Венере-Д» могут принять участие Япония, Италия и Германия. В случае если финансирование миссии начнется в 2019 году, станция может быть запущена, скорее всего, не ранее 2027-го.

В марте президент РАН заявил, согласно ТАСС, что бюджет миссии «Венера-Д» оценивается в один миллиард долларов.

В настоящее время на орбите Венеры находится только один действующий аппарат — японский Akatsuki. В 2020 и 2021 годах мимо Венеры должна пролететь европейско-японская станция BepiColombo. Кроме того, в 2023 году Индия планирует запустить к Венере орбитальный космический аппарат.

Летом прошлого года ученые из Франции и США объяснили результаты наблюдений, сделанных советской станцией «Вега-2» в атмосфере Венеры.

Размеры, масса и ускорение силы тяжести на поверхности второй по удаленности от Солнца планеты системы сравнимы с таковыми у Земли. Температура атмосферы современной Венеры достигает 750 кельвинов, а ее газовая оболочка в 90 раз плотнее земной. Полный оборот вокруг Солнца планета совершает за 224,7 земных суток.

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