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Стал известен процент знающих о Дне России граждан

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

О Дне России, празднике, который отмечается ежегодно 12 июня, знают 73 процента граждан. Этот показатель вырос на 11 процентов с 2006 года. Такие данные публикует ВЦИОМ в последнем опросе от 11 июня, доступном на сайте организации.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Он проводился методом телефонного интервью. Отмечается, что за последние 15 лет осведомленность россиян возросла — в 2006 году о празднике знали 62 процента жителей России. Чаще всего праздник путают с Днем Конституции и Днем народного единства.

Также россияне рассказали, что является для них поводом для гордости. Большинство назвали армию и флот (24 процента) и народ (9 процентов). Также упомянули внешнюю политику страны, президента и природу.

Ранее в июне россияне рассказали о планах на отдых в День России. Согласно данным опроса, больше половины граждан (58 процентов) захотели отправиться в небольшое путешествие по стране на трехдневные выходные, при этом уже запланировали свою поездку 34 процента опрошенных. Однако почти такое же число респондентов признались, что проведут праздник дома — 53 процента.

День России отмечают с июня 1992 года, со дня принятия «Декларации о государственном суверенитете РСФСР». Часто этот праздник называют Днем независимости, несмотря на то, что официальное его название — День России — прописано в Трудовом кодексе.

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