Россияне повально устремились в три города на День России

Россияне повально устремились в Москву, Сочи и Санкт-Петербург на длинные выходные с 12 по 14 июня по случаю Дня России. Об этом стало известно из данных по бронированию авиабилетов онлайн-сервиса Aviasales, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что больше всего авиабилетов было приобретено в Москву — сюда на июньские праздники планируют отправиться 16 процентов российских туристов. На втором месте Сочи — этот город выбрали 13 процентов туристов, на третьем месте с небольшим отрывом Санкт-Петербург — его захотели посетить 12 процентов путешественников.

Также в список востребованных направлений попал Крым — на полуостров отправятся десять процентов россиян, в Калининград и Анапу — по пять процентов, Краснодар и Минеральные Воды — по три процента, в Екатеринбург и Геленджик — по два процента.

При этом самым популярным регионом для полетов из Москвы оказался Крым — сюда забронировано около 25 процентов авиабилетов. Так, рейс в Симферополь и обратно обойдется около 11,2 тысячи рублей. Не менее востребованы перелеты в Сочи (16 процентов от общего числа продаж) — средний чек составил примерно 11,7 тысячи рублей и Анапа — 12,3 тысячи рублей (около 10 процентов).

Больше всего билетов на поезд из Москвы приобретено в Санкт-Петербург — около 30 процентов. Жители города на Неве аналогично выбрали столицу в качестве популярного направления — более половины бронирований. Также россияне заинтересовались поездками в Анапу, Нижний Новгород и Симферополь.

Ранее в июне россияне рассказали о планах на отдых в День России. Согласно данным опроса, больше половины граждан (58 процентов) захотели в небольшое путешествие по стране на трехдневные выходные, при этом уже запланировали свою поездку 34 процента опрошенных. Однако почти такое же число респондентов признались, что проведут праздник дома — 53 процента.