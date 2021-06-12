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Путин поздравил россиян с Днем России

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России и отметил, что государственный праздник знаменует не только историю, но и нынешнее развитие государства. Слова российского лидера передает ТАСС.

«Это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков, их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность Родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», — сказал президент на торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждении Героев Труда.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России. Он отметил, что США твердо намерены поддерживать российский народ и его «желание работать вместе с международным сообществом», а также «мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес».

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