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Европа не увидела надежды в отношениях с Россией

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа не видит надежды на улучшения в отношениях с Россией. Его цитирует Reuters.

«Учитывая нынешние обстоятельства, обновленное сотрудничество между Москвой и Брюсселем представляется далекой перспективой», — рассказал он.

15 июня Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.

В ответ представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такие утверждения основаны на фобиях. Она также раскритиковала представителей США и ЕС за «проблемы со знанием истории и восприятием реальности».

Кроме того, ЕС и США по итогам саммита 15 июня решили создать диалог на высоком уровне касательно политики в отношении России, чтобы «ответить на ее негативное поведение и вредные деяния».

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