В России назвали отношения с ЕС имеющими тенденцию к дальнейшей деградации

В России назвали отношения с Евросоюзом (ЕС) имеющими тенденцию к дальнейшей деградации. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует ТАСС.

«Наши отношения, конечно, находятся в ненормальном положении и, увы, имеют тенденцию к дальнейшей деградации», — сказал постпред.

Ранее в июне Чижов в кулуарах ПМЭФ прокомментировал призыв объединения отключить Россию от межбанковской системы SWIFT. Журналисты задали ему вопрос, ощущает ли Москва угрозу от подобных заявлений западных политиков. «Нет, мы не ощущаем [угрозы]. Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой», — подчеркнул Чижов.