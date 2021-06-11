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Постпред России при ЕС заявил о «кознях» «Северному потоку-2» на Западе

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Владимир Чижов
Владимир Чижов
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что проекту газопровода «Северный поток-2» еще могут строить «козни» на Западе. Он сказал об этом в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит РИА Новости.

Так Чижов ответил на вопрос о том, могут ли еще «строить козни» против «Северного потока-2».

«Могут, и, более того, я буду удивлен, если этого не произойдет», — сказал постпред, добавив, что недовольных скорым завершением строительства газопровода много.

По его словам, недовольные проектом живут в разных городах: «кто-то в Вашингтоне, в том числе в Капитолии, кто-то — в Варшаве, кто-то — в городе-герое Киеве».

Ранее Чижов назвал отношения России с Евросоюзом (ЕС) имеющими «тенденцию к дальнейшей деградации».

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом уже 11 июня.

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