Евросоюз заявил о бесстрашии перед Россией

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о бесстрашии Евросоюза (ЕС) перед Россией в интервью бельгийскому телеканалу LN24.

При этом в ЕС хотят, чтобы действия российской стороны были более предсказуемыми и стабильными. «Мы осуждаем незаконные, подрывные и провокационные действия России. Мы не боимся Россию и проявляем решительность», — сказал Мишель.

По его словам, трансатлантическая сплоченность Европы и США в отношении России «поможет защитить общие интересы и ценности». «Мы проведем углубленную дискуссию с нашими партнерами, с США. У нас будет совместный саммит с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Джо Байденом накануне встречи Байдена с [президентом России Владимиром] Путиным», — пояснил Мишель.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов назвал отношения Москвы с Евросоюзом имеющими тенденцию к дальнейшей деградации. «Наши отношения, конечно, находятся в ненормальном положении и, увы, имеют тенденцию к дальнейшей деградации», — сказал постпред.