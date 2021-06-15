В ЕС определили три действия для взаимоотношений с Россией

Евросоюз определил новую внешнеполитическую стратегию взаимоотношений с Россией, ее подготовил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня. Об этом он заявил в ходе выступления в Германском фонде Маршалла (организация признана нежелательной в России), передает ТАСС.

По его словам, концепция, которая будет подробно представлена на пресс-конференции в Брюсселе перед началом встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве, содержит три действия. «Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать и мы должны взаимодействовать в одно и то же время», — подчеркнул Боррель.

Материалы по теме «Эти люди чужды и опасны». Германия приняла миллионы мигрантов и беженцев. Как они меняют страну и немцев? Разъединенные нации ООН создавали ради всеобщего процветания. Почему она не смогла спасти мир от войн и кризисов?

По его словам, отношения Евросоюза с Москвой будет непросто улучшить и перспективы в этом вопросе «не блестящие». Он процитировал фразу главы Белого дома о том, что отношения с Россией «находятся на самом низком уровне за период после холодной войны».

Боррель упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание. Источник в Брюсселе подтвердил ТАСС, что стратегия, без сомнений, будет утверждена.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что отношения с Евросоюзом имеют тенденцию к дальнейшей деградации. По его словам, они находятся «в ненормальном положении».