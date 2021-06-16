Мир
 
Последние новости
В Кремле заявили о возможности разговора Путина и Байдена «с глазу на глаз»
Россиян разуверили в возможности снижения цен на квартиры
Губерниев ответил на вопрос о постановочном характере скандала с Бузовой
Apple внезапно обновила старые iPhone
Врачи объяснили очередь из 18 машин скорой помощи в российской больнице
Пенсионерка потеряла все деньги из-за рекламы в социальной сети
Кремль назвал вопрос для совместного решения Путина и Байдена
В Кремле захотели разобрать завалы на встрече Путина и Байдена
Кремль рассказал о позитивной риторике США перед встречей Путина с Байденом
В белорусские школы вернули должность военрука
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова объяснила новую политику ЕС и США в отношении России фобиями

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение стран ЕС и США создать диалог на высоком уровне по поводу общей политики в отношении России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Представляете себе человека, который предлагает Вам отношения на принципах "отталкивать, сдерживать и взаимодействовать"? Не представляете? А это [глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп] Боррель», — объяснила дипломат.

По ее мнению, те, кто принимал такую концепцию в отношении России, руководствуются не здравым смыслом, а фобиями. Захарова также раскритиковала представителей США и ЕС за «проблемы со знанием истории и восприятием реальности».

О том, что ЕС и США создадут диалог на высоком уровне касательно политики в отношении России, сообщалось 15 июня. По итогам саммита стороны решили «ответить на негативное поведение и вредные деяния» Москвы. Кроме того, западные страны раскритиковали список недружественных стран, составленный Россией. Его расценили как попытку усилить противостояние.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЕС и США договорятся об общей политике в отношении России
ЕС и США прокомментировали список недружественных стран России
Байден приехал на первый с 2014-го саммит ЕС — США и поспорил с Трампом