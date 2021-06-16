Захарова объяснила новую политику ЕС и США в отношении России фобиями

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение стран ЕС и США создать диалог на высоком уровне по поводу общей политики в отношении России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Представляете себе человека, который предлагает Вам отношения на принципах "отталкивать, сдерживать и взаимодействовать"? Не представляете? А это [глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп] Боррель», — объяснила дипломат.

По ее мнению, те, кто принимал такую концепцию в отношении России, руководствуются не здравым смыслом, а фобиями. Захарова также раскритиковала представителей США и ЕС за «проблемы со знанием истории и восприятием реальности».

О том, что ЕС и США создадут диалог на высоком уровне касательно политики в отношении России, сообщалось 15 июня. По итогам саммита стороны решили «ответить на негативное поведение и вредные деяния» Москвы. Кроме того, западные страны раскритиковали список недружественных стран, составленный Россией. Его расценили как попытку усилить противостояние.

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