Мир
 
Последние новости
Мишустин заявил о провале программы развития Северного Кавказа
Эрдоган приехал в Карабах
Еще одна популярная страна откроется для российских туристов
Украинские шахтеры объявили бессрочный протест из-за долгов по зарплате
Добыча нефти в Арктике оказалась под угрозой
Россиянам дали совет по использованию аналога TikTok от YouTube
Американцы разочаровались в рубле
Россиянин морил голодом пасынка и заставлял спать на полу из-за плохих оценок
Россиян обвинили в убийствах гражданских в ЦАР
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден приехал на первый с 2014-го саммит ЕС — США и поспорил с Трампом

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: Yves Herman / Reuters

Американский президент Джо Байден приехал на первый с 2014-го саммит ЕС — США. Об этом пишет РИА Новости.

Экс-президент США Дональд Трамп не проводил ни одной такой встречи: он только встретился с лидерами институтов Евросоюза в 2017 году. Байдена сопровождали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

На саммите американский политик поспорил со своим предшественником относительно взглядов на сотрудничество ЕС, США и НАТО. «Я думаю, что у нас есть прекрасная возможность работать совместно, и мы очень этому рады... США в высшей степени заинтересованы в хороших отношениях и с НАТО, и с ЕС», — подчеркнул Байден.

Саммит руководства Евросоюза и США проходит во вторник, 15 июня, в Брюсселе. До этого, 14 июня, там же прошел саммит стран НАТО, где также присутствовал Байден.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден и Эрдоган обсудили российские C-400
На Украине потребовали конкретики насчет членства в НАТО
Макрон призвал НАТО к «требовательному диалогу» с Россией