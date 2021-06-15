Байден приехал на первый с 2014-го саммит ЕС — США и поспорил с Трампом

Американский президент Джо Байден приехал на первый с 2014-го саммит ЕС — США. Об этом пишет РИА Новости.

Экс-президент США Дональд Трамп не проводил ни одной такой встречи: он только встретился с лидерами институтов Евросоюза в 2017 году. Байдена сопровождали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

На саммите американский политик поспорил со своим предшественником относительно взглядов на сотрудничество ЕС, США и НАТО. «Я думаю, что у нас есть прекрасная возможность работать совместно, и мы очень этому рады... США в высшей степени заинтересованы в хороших отношениях и с НАТО, и с ЕС», — подчеркнул Байден.

Саммит руководства Евросоюза и США проходит во вторник, 15 июня, в Брюсселе. До этого, 14 июня, там же прошел саммит стран НАТО, где также присутствовал Байден.

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