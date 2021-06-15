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Байден и Эрдоган обсудили российские C-400

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Реджеп Эрдоган и Джо Байден
Реджеп Эрдоган и Джо Байден
Фото: Reuters

Американский президент Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили поставки российских зенитно-ракетных комплексов C-400. Об этом пишет Anadolu по итогам встречи политиков на саммите НАТО.

«Позиция Турции по поставкам С-400 остается неизменной. Я довел позицию нашей страны до сведения господина Байдена. Это же касается и программы [поставок американских истребителей] F-35», — сообщил Эрдоган. По его словам, он договорился использовать каналы прямого диалога, чтобы решать подобные противоречия.

Эрдоган также пригласил Байдена в Турцию.

Вашингтон неоднократно настаивал на том, чтобы Анкара перестала пользоваться российскими ЗРК. Еще 9 июня сообщалось, что Соединенные Штаты ожидали, что Турция предоставит письменное обязательство об отказе от С-400. Если бы турецкая сторона согласилась, американцы могли бы снять санкции.

Турция отказалась идти на такую сделку.

Анкара расплатилась за C-400 с Москвой еще 7 декабря. Поставки систем, вызвавших кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Турция должна была получить из США более 100 самолетов.

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