США потребовали от Турции не пользоваться российскими С-400

США потребовали от Турции не пользоваться российскими зенитно-ракетными комплексами С-400. Об этом пишет Hurriyet.

В Вашингтоне ожидали, что Анкара предоставит письменное обязательство об отказе от С-400. Утверждается, что соответствующий документ администрация президента США Джо Байдена хотела представить Конгрессу: если бы турецкая сторона согласилась, американцы могли бы снять санкции.

Проверять, эксплуатируются ли С-400, должны были американские специалисты. Но Турция отказалась идти на такую сделку.

2 июня Bloomberg писали, что Анкара собирается выслать российских специалистов по C-400, тем самым удовлетворив просьбу США. Об этом якобы рассказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России опровергла высылку своих специалистов из Турецкой Республики.

Предполагается, что такое действие стало ответом на предложение Вашингтона. Соединенные Штаты предложили Турции альтернативу российским зенитным ракетным системам, но какую именно — не уточнялось.

Турция расплатилась за C-400 с Москвой еще 7 декабря. Поставки систем, вызвавших кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Турция должна была получить из США более 100 самолетов.