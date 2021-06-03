Мир
 
Последние новости
В главной российской «кубышке» не останется долларов
Дерипаска назвал россиян «рабами банков»
Перечислены самые «бесящие» виды транспорта в Москве 
Мурашко прокомментировал данные Times о смертности от COVID-19 в России
Умер заслуженный деятель искусств России Валерий Горюнов
На Украине начнут выпускать боеприпасы для гранатометов
В правительстве рассказали о решенном вопросе с водой в Крыму
Россия внедрит цифровой проездной для международных полетов
Захарова ответила перебившему ее Венедиктову фразой «вы не на "Эхе Москвы"»
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия опровергла высылку из Турции своих специалистов по С-400

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России опровергла высылку своих специалистов по зенитно-ракетным комплексам С-400 из Турции. Об этом пишет РИА Новости.

«Возвращение российских технических специалистов, находящихся в Турции в связи с контрактом на С-400, будет осуществлено в соответствии с утвержденным графиком», — заявили в пресс-службе ФСВТС.

2 июня Bloomberg писали, что Анкара собирается выслать российских специалистов по C-400, тем самым удовлетворив просьбу США. Об этом якобы рассказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Предполагается, что такое действие стало ответом на предложение Вашингтона. Так, Соединенные Штаты предложили Турции альтернативу в вопросе покупки российских зенитных ракетных систем. Какую конкретно альтернативу предоставили Анкаре, не уточнялось.

Та расплатилась за C-400 с Москвой еще 7 декабря. Поставки систем, вызвавших кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Турция выслала российских специалистов по С-400
США предложили Турции альтернативу в вопросе С-400
Турция расплатилась с Россией за С-400