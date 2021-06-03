Россия опровергла высылку из Турции своих специалистов по С-400

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России опровергла высылку своих специалистов по зенитно-ракетным комплексам С-400 из Турции. Об этом пишет РИА Новости.

«Возвращение российских технических специалистов, находящихся в Турции в связи с контрактом на С-400, будет осуществлено в соответствии с утвержденным графиком», — заявили в пресс-службе ФСВТС.

2 июня Bloomberg писали, что Анкара собирается выслать российских специалистов по C-400, тем самым удовлетворив просьбу США. Об этом якобы рассказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Предполагается, что такое действие стало ответом на предложение Вашингтона. Так, Соединенные Штаты предложили Турции альтернативу в вопросе покупки российских зенитных ракетных систем. Какую конкретно альтернативу предоставили Анкаре, не уточнялось.

Та расплатилась за C-400 с Москвой еще 7 декабря. Поставки систем, вызвавших кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.