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Турция выслала российских специалистов по С-400

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Турция выслала российских военных специалистов по зенитным ракетным системам С-400. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Его слова передает Bloomberg.

«Система С-400 будет на 100 процентов под нашим контролем», — заявил дипломат. При этом он исключил полный отказ от использования российских средств ПВО.

Группа служащих из России обучала турецких военных работать с C-400. Отмечается, что власти страны приняли решение о, их высылке после переговоров с Вашингтоном. На данный момент нет информации о том, как Анкара закончит подготовку военных к взаимодействию с ракетным комплексом без российских экспертов.

28 мая стало известно, что США предложили Турции альтернативу в вопросе покупки российских зенитных ракетных систем С-400. В Вашингтоне понадеялись, что Турция и США смогут «найти общий путь» в этой сфере. Какую конкретно альтернативу предоставили Анкаре, не уточнялось.

Анкара расплатилась с Москвой за C-400 7 декабря. Поставки систем, вызвавших кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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