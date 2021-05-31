Турция высказалась за право использовать российские С-400

Турция считает недопустимыми призывы других стран не использовать купленные у России зенитные ракетные системы С-400. Таким образом о праве Анкары использовать эту технику высказался министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое телевидение.

«С-400 будут находиться под нашим контролем на 100 процентов. Мы направляли [в Россию] наших технических специалистов для обучения, и российских военных экспертов в Турции не будет. В связи с этим недопустимы требования других стран "не использовать" [С-400]», — приводит агентство слова дипломата.

28 мая сообщалось, что США предложили Турции некую альтернативу российским системам. О чем конкретно шла речь на переговорах между странами, пока неизвестно.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару отказаться от С-400. В конце декабря прошлого года Турция и США создали рабочую группу по вопросам покупки первых российских систем противовоздушной обороны С-400.

Анкара расплатилась с Москвой за C-400 в декабре. Поставки систем, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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