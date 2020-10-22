Турция захотела ракетных технологий России и НАТО одновременно

Турция захотела использовать ракетные технологии России и НАТО одновременно. Министр обороны страны Хулуси Акар настаивает на закупке оружия на своих условиях, сообщает Bloomberg.

Анкара может приобрести зенитные ракетные комплексы Patriot, если Вашингтон предоставит выгодные условия. При этом турецкая сторона не планирует отказываться от закупок зенитных ракетных системы (ЗРС) C-400 «Триумф» российского производства.

Акар подчеркнул, что пока «только Россия должным образом отреагировала на потребности Турции», предоставив свои ЗРС. Он намекнул на то, что Турция действительно провела испытания ракет С-400, которые закупила еще в 2019-м. Несмотря на то, что это вызвало недовольство других членов НАТО, представитель Анкары счел испытания оправданными, поскольку каждая оборонная закупка подразумевает системные проверки.

«С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления НАТО. Они будут задействованы независимо», — подчеркнул Акар. Глава Минобороны также отметил, что закупка российских ракет не означает, будто Анкара отдаляется от НАТО.

Ранее в октябре ТАСС сообщало, что Турция провела испытания С-400 в ходе учений на полигоне близ города Синоп на берегу Черного моря. Все ракеты успешно поразили назначенные цели.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.