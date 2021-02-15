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В США призвали Турцию отказаться от российских С-400

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару отказаться от российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента, передает ТАСС.

«Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ракетные системы С-400», — отмечается в сообщении. Блинкен также выразил поддержку продолжающимся переговорам между Турцией и Грецией.

В конце декабря прошлого года Турция и США создали рабочую группу по вопросам покупки первых российских систем противовоздушной обороны С-400. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал, что между Анкарой и Вашингтоном уже начались технические переговоры. Рабочая группа займется в том числе обсуждением антитурецких санкций США.

Анкара расплатилась с Москвой за C-400 7 декабря. Поставки систем, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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