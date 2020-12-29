В НАТО заявили об угрожающих ее самолетам С-400 Турции

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые Турция купила у России, представляют угрозу для самолетов стран-участниц НАТО. Об этом во вторник, 29 декабря, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».

По словам Столтенберга, система российского производства не может быть интегрирована в противовоздушную оборону НАТО, поскольку она несовместима с технологиями, использующимися странами альянса. «Помимо этого, она представляет риск для самолетов союзников», — подчеркнул генсек.

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Он отметил, что уже неоднократно указывал Анкаре на данный факт, и добавил, что поддерживает переговоры Турции о возможных поставках ЗРК Patriot или SAMP/T вместо С-400. Как пояснил Столтенберг, обе эти системы позволят повысить обороноспособность Турции, при этом их можно будет интегрировать в общую систему обороны Североатлантического альянса.

Ранее в декабре Столтенберг признался, что сожалеет о санкциях против Турции, которые ввели США из-за покупки Анкарой российских С-400. Он отметил, что страны НАТО не должны накладывать друг на друга санкции, однако при этом подчеркнул, что не одобряет выбор Турции.

14 декабря Вашингтон ввел против Анкары санкции из-за российских С-400. Ограничительные меры коснутся глав секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, других сотрудников ведомства, а также еще троих физических лиц, связанных со сделкой Анкары и Москвы.

До этого Турция расплатилась с Россией за поставку систем противовоздушной обороны С-400. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Анкаре предстоит решить вопрос о поставках второй партии С-400.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей пятого поколения F-35.