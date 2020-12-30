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Турция и США создали рабочую группу по С-400

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Турция и США создали рабочую группу по вопросам покупки первой российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, его цитирует агентство Anadolu.

По его словам, между Анкарой и Вашингтоном уже начались технические переговоры. В рабочей группе займутся в том числе обсуждением антитурецких санкций США.

Их ввели ранее в декабре против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку С-400. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) российского производства подвергают опасности американских военных. В НАТО также увидели угрозу для самолетов стран-участниц альянса в российских ЗРК.

Анкара расплатилась с Москвой за C-400 7 декабря. Поставки систем, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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