США предложили Турции альтернативу в вопросе С-400

США предложили Турции альтернативу в вопросе покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом каналу CNN TURK заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Дипломат отметила, что решение Анкары о приобретении C-400 создает проблемы для НАТО. Она понадеялась, что Турция и США смогут «найти общий путь» в этой сфере. Шерман не уточнила, какую конкретно альтернативу предложили Анкаре.

Заместитель госсекретаря также высказалась о предстоящей встрече турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и американского лидера Джо Байдена, которая может состояться 14 июня. «Президент [Байден] выразит озабоченность по поводу прав человека и демократии, особенно по поводу того, какого пути придерживается Турция», — подчеркнула она. Шерман также заключила, что Анкара — важный стратегический союзник, с которым США очень тесно сотрудничают.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару отказаться от С-400. В конце декабря прошлого года Турция и США создали рабочую группу по вопросам покупки первых российских систем противовоздушной обороны С-400.

Анкара расплатилась с Москвой за C-400 7 декабря. Поставки систем, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.