Захарова посоветовала Боррелю «бить свои яйца»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю «бить свои яйца». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова напомнила в ходе брифинга, что на заседании Европарламента 8 июня Боррель, говоря о санкциях против Белоруссии, сказал: «Не разбив яиц, омлет не сделаешь». «Хочется ответить господину Жозепу Боррелю: хотите омлет, бейте свои яйца», — посоветовала она. Представитель МИД также подчеркнула, что Москва не приемлет подобный подход к выстраиванию международных отношений.

Ранее Жозеп Боррель также впервые публично назвал лидера Белоруссии Александра Лукашенко «диктатором». Речь шла о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержании создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Кроме того, Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал ввести персональные санкции Лукашенко. В частности, евродепутаты предложили заморозить активы белорусского лидера и других высокопоставленных чиновников.