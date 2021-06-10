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Евросоюз потребовал персональных санкций против Лукашенко

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Александр Астафьев / Reuters

Евросоюз потребовал ввести персональные санкции против белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в резолюции Европарламента.

Это связано с конфликтом на фоне инцидента с самолетом Ryanair и продолжающимися с августа 2020-го массовыми протестами, в результате которых сотни человек были арестованы. Так, евродепутаты предложили заморозить активы Лукашенко и других высокопоставленных чиновников.

«Санкции должны действовать до тех пор, пока те, кто попал в тюрьму в результате протестов, не будут освобождены. Кроме того, Минск должен прекратить политически мотивированные уголовные дела, а те, кто причастен к исчезновению или убийству активистов, должны понести ответственность», — говорится в заявлении.

3 июня стало известно, что в ЕС идет подготовка санкций против Белоруссии. В частности, самолетам белорусских компаний запрещено летать над территорией европейского блока или садиться в аэропортах его стран. В ЕС также планируют ввести ограничения против крупных компаний страны.

Обострение между западными странами и Белоруссией началось после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Это произошло после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.

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