Мир
 
Последние новости
Биолог рассказала о появлении еще одного «ужасного» штамма коронавируса
Главу СНБО Украины высмеяли из-за слов о желании России присвоить Черное море
Россия попала в пятерку лидеров по торговле с Евросоюзом
В Россельхознадзоре разработали тест на антитела к COVID-19 для животных
Tesla «зарядила» Великий шелковый путь
Модель OnlyFans назвала голые съемки способом пережить смерть родителей
Эндокринолог назвал группу людей с более тяжелым течением COVID-19
Эксперты оценили риски санкций для песен российского олигарха
Одноклассники рассказали о подозреваемой в убийстве вожатой детского лагеря
Новости партнеров
Прослушать новость

В Германии рассказали о планах в отношении России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Правящий блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), в который входит канцлер Германии Ангела Меркель, огласил свою программу в преддверии выборов в бундестаг. Документ опубликован на официальном сайте ХСС.

Согласно данной программе, фракция выступает против снятия санкций с России до тех пор, пока Москва не начнет содействовать нормализации ситуации на Украине. Представители партий отмечают, что Россия создает угрозу для немецких ценностей, и они не хотели бы, чтобы это переросло в военную угрозу в Европе. Помимо этого, в документе утверждается, что Россия использует прямые угрозы в адрес НАТО, кибератаки, дезинформацию и пропаганду. Авторы программы также подчеркивают, что Берлину необходимо отстаивать независимость партнеров страны в Восточной Европе.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза (ЕС) должны поддерживать диалог с Россией по примеру президента США Джо Байдена. Меркель отметила, что диалог с Москвой необходим с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности. Она подчеркнула, что только этим путем возможно выразить взаимные позиции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Германии назвали связанную с Россией «роковую ошибку» Запада
В Германии предостерегли Запад от попыток унизить Россию
Меркель призвала Евросоюз поддерживать диалог с Россией по примеру Байдена