Правящий блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), в который входит канцлер Германии Ангела Меркель, огласил свою программу в преддверии выборов в бундестаг. Документ опубликован на официальном сайте ХСС.

Согласно данной программе, фракция выступает против снятия санкций с России до тех пор, пока Москва не начнет содействовать нормализации ситуации на Украине. Представители партий отмечают, что Россия создает угрозу для немецких ценностей, и они не хотели бы, чтобы это переросло в военную угрозу в Европе. Помимо этого, в документе утверждается, что Россия использует прямые угрозы в адрес НАТО, кибератаки, дезинформацию и пропаганду. Авторы программы также подчеркивают, что Берлину необходимо отстаивать независимость партнеров страны в Восточной Европе.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза (ЕС) должны поддерживать диалог с Россией по примеру президента США Джо Байдена. Меркель отметила, что диалог с Москвой необходим с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности. Она подчеркнула, что только этим путем возможно выразить взаимные позиции.