Запад совершил «роковую ошибку», связанную в Россией, поскольку поверил в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории». Об этом в своей статье пишет колумнист германского издания Die Welt Михаэль Штюрмер.

Как пишет журналист, после распада Советского Союза в США распространилась идея о том, что наступил «конец истории», потому что западная цивилизация одержала победу во всем мире, что означало завершение эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн. Однако Штюрмер называет эту идею фантазией, отмечая, что она была слишком красивой, чтобы оказаться правдой, а эйфория быстро прошла.

По мнению колумниста, западные страны очень необдуманно подошли к решение восточноевропейского вопроса, приняв в Евросоюз и НАТО Польшу и прибалтийские государства, не учитывая мнения Москвы. Он считает, что в Европе возникла новая система, созданная не на основе баланса, а на гегемонии США в роли абсолютного лидера. Однако затем ситуация изменилась, поскольку Россия под новым руководством вернулась на международную арену и стала заявлять о нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке, пишет журналист.

Штюрмер также отмечает, что Запад недооценил Россию, потому что короткий период слабости после распада СССР не стал ее концом. Он считает, что между агониями России и триумфами США был лучший шанс на создание ориентированного на Запад миропорядка. Теперь же он упущен, и неизвестно, появится ли еще одна такая возможность, заключает колумнист.

Ранее колумнист германского издания Der Spiegel Беттина Гаус в своем материале предостерегла западные страны от попыток унизить Россию. «Сегодня господствует убежденность в том, что Запад победил и может теперь всем остальным державам указывать их реальное место. Это весьма опасная форма переоценки собственных возможностей», — пишет она. Журналист напомнила, что попытки унизить сильные в военном отношении страны не являются мудрой стратегией.