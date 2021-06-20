В Дании обнаружили слабости американцев после встречи Путина с Байденом

Датский журналист Пьер Коллиньон (Pierre Collignon) заявил, что встреча президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом продемонстрировала слабости американцев. Его статью об обнаруженных уязвимых местах публикует «ИноСМИ».

«Двусторонняя встреча Джо Байдена с Путиным не стала такой же катастрофой, какой в 2018 году была встреча Трампа [экс-президента США Дональда Трампа] с российским автократом. Но она выявила серьезные признаки слабости со стороны американцев», — написал Коллиньон. Он также призвал европейцев «пробудиться от своего опасного сна» и более активно заниматься обороной и безопасностью.

По мнению журналиста, Байден давал слишком неконкретные ответы на вопросы о том, как США будут реагировать на «угрозы со стороны России». К примеру, Коллиньон заявил, что американский президент должен был более подробно рассказать о том, что он будет делать, если «Россия предпримет новые кибератаки».

«Встреча с Путиным не была ошибкой. Мы и во время холодной войны сохраняли открытые каналы связи с Кремлем», — посчитал журналист. Он призвал европейцев радоваться тому, что президентом США стал человек, «который поддерживает трансатлантические связи и говорит об объединении мировых демократий перед лицом авторитарных сил».

Коллиньон также сравнил Байдена с предыдущим президентом США Дональдом Трампом и заявил, что с ужасом вспоминает его встречу с Путиным в 2018 году. «Дональд Трамп, рассуждая, пыталась ли Россия повлиять на президентские выборы в США, дал понять, что доверяет Путину больше, чем собственным спецслужбам», — возмутился датский журналист и призвал европейцев активно действовать, чтобы «защитить себя от угроз со стороны авторитарных режимов вроде России и Китая».

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов.