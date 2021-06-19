В США призвали перестать считать Россию «плохими парнями»

Нет ничего более важного для национальной безопасности США и жизнеспособности как нации, чем сотрудничество с Москвой. Для налаживания двустороннего контакта нужно перестать демонизировать Россию, считает старший научный сотрудник в аналитическом Фонде оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис (Daniel Davis). Его слова передает издание 19fortyfive.

В интересах США — работать вместе с Россией. По мнению автора, сотрудничество продвигает интересы Вашингтона и помогает избежать перспектив ядерной войны.

«Мы в Америке должны избегать естественной склонности бросить Россию в лагерь "плохих парней" по принципу "все или ничего", согласно которому оскорбительное или неприемлемое поведение используется, чтобы охарактеризовать их как неисправимо плохих или враждебных нам во всех областях», — призвал Дэвис.

Дэвис также отметил, что, несмотря на годы непрерывного ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой, саммит глав двух государств стал редким позитивным шагом.

Ранее в США увидели опасность в политическом курсе президента страны Джо Байдена по сдерживанию России. Такое мнение высказали американские эксперты по национальной безопасности, которых опросил Fox News. Политики и специалисты остались недовольны решением Байдена, который предоставил российскому лидеру Владимиру Путину список из 16 секторов экономики, которые не должны подвергаться кибератакам.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов.

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