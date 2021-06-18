В политике Байдена по сдерживанию России увидели опасность

В США увидели опасность в политическом курсе президента страны Джо Байдена по сдерживанию России. Такое мнение высказали американские эксперты по национальной безопасности, которых опросил Fox News.

Политики и специалисты остались недовольны решением Байдена, который предоставил российскому лидеру Владимиру Путину список из 16 секторов экономики, которые не должны подвергаться кибератакам. Старший научный сотрудник Института Гудзона Ребекка Хайнрикс отметила, что этот шаг раскрыл самые ценные для США отрасли и дал России возможность атаковать любые объекты вне заявленного списка без серьезных последствий. «Нам следует предотвращать такие шаги, а не наоборот. И, конечно, не давать зеленый свет каким-либо видам атак», — подчеркнула Хайнрикс.

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Научный сотрудник фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кара Фредерик заявила, что большинство киберпреступников в России «действуют с одобрения государства». «Вместо того, чтобы рисовать мишени на этих 16 секторах, мы должны разрушить их сети», — заключила она.

Действия Байдена раскритиковали и многие республиканские политики. Сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон сообщил, что американский президент «обозначил Путину красные линии, которые он теперь должен соблюдать». Он назвал странным требование Байдена прекратить киберпреступления только в 16 секторах экономики, а не во всех.

16 июня стало известно, что Байден передал Путину список секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Это химический сектор, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство.

30 мая крупнейший в мире производитель мяса JBS подвергся кибератаке, из-за этого остановили работу многих скотобоен. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что напавшие на компанию хакеры могут находиться на территории России. Федеральное бюро расследований (ФБР) США приписывает кибератаку сервисам REvil и Sodinokibi.

До этого, 8 мая, компания Colonial Pipeline сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Американские СМИ сообщали, что за кибератакой стоит группировка связанных с Россией хакеров и их сообщество DarkSide.

Москва все обвинения в кибернападениях отвергает.