Раскрыт список Байдена с запретными для кибератак секторами

CША обнародовали список запретных для кибератак секторов инфраструктуры, который президент США Джо Байден передал российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это химический сектор, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство. В общей сложности их 16», — передает агентство слова высокопоставленного представителя Белого дома.

Ранее сообщалось, что Байден предупредил Путина об «имеющемся у США значительном кибернетическом потенциале». «Если они действительно нарушат основные нормы, мы ответим. Он знает, в кибермире так бывает», — сказал американский лидер на пресс-конференции после саммита с Путиным.

Москва все обвинения в причастности к хакерским атакам на американскую инфраструктуру отвергает.

В ходе встречи Путина с Байденом в Женеве 16 июня президенты договорились о российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности. «Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще, для Соединенных Штатов в частности и для России в том же объеме», — подчеркнул российский лидер. Он добавил, что сторонам стоит отбросить инсинуации и совместно работать в общих интересах на экспертном уровне.