Байден оценит договоренности с Путиным о заключенных и кибербезопасности

Президент США Джозеф Байден намерен в перспективе оценить договоренности с Владимиром Путиным о заключенных и кибербезопасности. Были ли переговоры результативными, — покажет время, сообщает РИА Новости по итогам пресс-конференции Байдена.

«Посмотрим, смогли ли мы работать над тем, чтобы разобраться со всем, начиная от освобождения людей из российских тюрем, или нет. Посмотрим, есть ли у нас договоренности по кибербезопасности, которые начнут вносить порядок», — сказал президент США.

Байден добавил, что тон переговоров был позитивным и он сказал Путину, что определенная «критически важная инфраструктура» США должна быть закрыта для кибератак. «Я указал ему, что у нас есть значительный кибернетический потенциал, и он это знает. Он не знает точно, что это такое, но это важно. Если они действительно нарушат основные нормы, мы ответим. Он знает, в кибермире так бывает», — приводит слова Байдена CNN.

На вопрос, удалось ли двум лидерам приблизиться к крупным договоренностям по стратегической стабильности и прогрессу, Байден ответил — «Это будет испытание», результаты которого можно будет увидеть «через три-шесть месяцев». Американский президент подчеркнул, что намеренно не утверждает, будто о чем-то договорился и сейчас все изменится. «Я хочу сказать, что, по моему мнению, есть реальная перспектива значительно улучшить отношения между двумя странами, не отказываясь ни от каких принципов и ценностей», — отметил Байден.

Первая встреча президента США Джозефа Байдена и российского президента Владимира Путина состоялась 16 июня в Женеве. Переговоры длились 3,5 часа. Путин уехал из Женевы раньше, затем столицу Швейцарии покинул Байден. После саммита американская сторона не допустила российских журналистов к Байдену. Также после встречи президентов России и США также стало известно, что Джо Байден во время своей пресс-конференции по итогам переговоров оговорился и чуть не назвал Путина именем своего предшественника — 45-го президента США Дональда Трампа.