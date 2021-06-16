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Байден проигнорировал вопрос о доверии к Путину и рассказал о своих интересах

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным проигнорировал вопрос журналиста о доверии к главе России. Трансляция выступления Байдена велась на канале PBS на YouTube.

«Слушайте, дело не в доверии, а в собственных интересах и в верификации собственных интересов. Вот о чем это», — заявил американский лидер. По словам Байдена, он также не говорил об уверенности в том, что президент России изменит свое поведение.

В начале пресс-конференции глава США оговорился и чуть не назвал Путина именем своего предшественника — 45-го президента США Дональда Трампа. Во время своей речи перед представителями СМИ Байден рассказал, что внимательно смотрел выступление российского лидера, однако он чуть было не назвал фамилию Трампа.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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