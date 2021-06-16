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Байден начал говорить о Путине с фразы «президент Тра…»

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден во время своей пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным оговорился и чуть не назвал Путина именем своего предшественника — 45-го президента США Дональда Трампа. Трансляция выступления американского лидера велась на YouTube.

В самом начале своей речи перед представителями СМИ Байден рассказал, что внимательно смотрел выступление российского лидера, однако он чуть было не назвал фамилию Трампа.

«Я посмотрел фрагмент трансляции президента Тра... Путина», — начал говорить американский президент.

Это не первая оговорка Байдена. Ранее в апреле президент США не смог выговорить фамилию президента России Владимира Путина с первого раза в ходе выступления, посвященного отношениям между странами. Американский лидер заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на «президент Клутин». Затем Байден сразу поправил себя.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.


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