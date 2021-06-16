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В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Байдена

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Итоги переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена нельзя считать прорывом, однако начало нормализации отношений между двумя странами положено. Такую оценку саммиту дал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает ТАСС в среду, 16 июня.

«Поскольку отношения между США и Россией определяющие в современном мире, я думаю, что с удовлетворением эту информацию воспримут не только в нашей стране, но и в Европе», — отметил он.

Ранее сообщалось, что после двусторонних переговоров в Женеве лидеры двух стран сделали совместное заявление, в котором говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Отмечается, что для недопущения этого в будущем Россия и США запустят двусторонний диалог по стратегической стабильности.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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