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Путин одним словом описал итоги переговоров с Байденом

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Denis Balibouse / EPA-EFE

Президент России Владимир Путин описал одним словом итоги переговоров в Женеве со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом в среду, 16 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам российского лидера, переговоры прошли «хорошо».

Также Путин рассказал, что в разговоре двух лидеров не было заметно враждебности и присутствовал настрой договориться.

Вместе с этим Путин заявил, что была достигнута договоренность о начале консультаций с США по кибербезопасности.

Переговоры Владимира Путина с Джо Байденом прошли 16 июня в Женеве. Они начались в 13:35 по женевскому времени, но продлилась меньше запланированных пяти часов. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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