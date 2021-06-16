Мир
 
Последние новости
Стало известно о подарке Путина Байдену
Байден поспорил о способах изменить поведение России
Посол России в США оценил сроки возвращения в Вашингтон
Байден анонсировал соглашение по контролю за вооружениями между Россией и США
Байден проигнорировал вопрос о доверии к Путину и рассказал о своих интересах
Путин улетел из Женевы
Байден дал оценку встрече с Путиным
Великобританию предупредили о потере работы каждым пятым
Байден начал говорить о Путине с фразы «президент Тра…»
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден предупредил Путина о последствиях смерти Навального

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: Michailidis / EUC / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Последствия возможной смерти учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального будут катастрофическими для России. Об этом президент США Джо Байден предупредил российского лидера Владимира Путина в ходе двухсторонней встречи глав государств в Женеве. Прямая трансляция выступления Байдена доступна на YouTube-канале PBS NewsHour.

«Я четко дал ему понять, что последствия этого [смерти Навального] будут катастрофическими для России», — заявил Байден.

Ранее состоялась пресс-конференция Путина, в ходе которой президент России оценил итоги встречи с Байденом, ответил на вопрос о Навальном, а также обсудил темы кибербезопасности, вопрос вступления Украины в НАТО, обмен заключенными и другое.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Байдена
Путин обсудил с Байденом обмен заключенными
Путин и Байден договорились о консультациях по кибербезопасности