Путин и Байден договорились о консультациях по кибербезопасности

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились о российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Байденом в Женеве, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще, для Соединенных Штатов в частности и для России в том же объеме», — подчеркнул российский президент. Он добавил, что сторонам стоит отбросить инсинуации и совместно работать в общих интересах на экспертном уровне.

30 мая крупнейший в мире производитель мяса JBS подвергся кибератаке, из-за этого остановили работу многих скотобоен. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что напавшие на компанию хакеры могут находиться на территории России. Федеральное бюро расследований (ФБР) США приписывает кибератаку сервисам REvil и Sodinokibi.

До этого, 8 мая, компания Colonial Pipeline сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Американские СМИ сообщали, что за кибератакой стоит группировка связанных с Россией хакеров и их сообщество DarkSide.