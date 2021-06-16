Мир
 
Последние новости
Путин рассказал о разговоре с Байденом после резких слов в его адрес
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Байдена
Психолог раскрыла секреты удачного путешествия с детьми
Путин высказался о вероятности новых санкций со стороны США
Госдума одобрила законы о регулировании интернета
В фильме «Дьявол носит Prada» нашли истинного злодея
Россиянина посадили на два года за съеденную взятку для сотрудника ФСБ
Женщина рассказала о «вечной» мести бывшему парню и вызвала споры в сети
Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией
Путин назвал единственное обязательство России по Украине
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин и Байден договорились о консультациях по кибербезопасности

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден
Фото: Patrick Semansky / AP

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились о российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Байденом в Женеве, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще, для Соединенных Штатов в частности и для России в том же объеме», — подчеркнул российский президент. Он добавил, что сторонам стоит отбросить инсинуации и совместно работать в общих интересах на экспертном уровне.

30 мая крупнейший в мире производитель мяса JBS подвергся кибератаке, из-за этого остановили работу многих скотобоен. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что напавшие на компанию хакеры могут находиться на территории России. Федеральное бюро расследований (ФБР) США приписывает кибератаку сервисам REvil и Sodinokibi.

До этого, 8 мая, компания Colonial Pipeline сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Американские СМИ сообщали, что за кибератакой стоит группировка связанных с Россией хакеров и их сообщество DarkSide.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин и Байден договорились о дальнейшей судьбе СНВ-3
Путин и Байден «мазком» затронули вопрос Украины
Путин рассказал о разговоре с Байденом после резких слов в его адрес