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Путин и Байден договорились о дальнейшей судьбе СНВ-3

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Фото: Михаил Метцель / Reuters

Президент России Владимир Путин договорился с американским коллегой Джо Байденом о дальнейшей судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США, передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин отметил, что вскоре начнутся консультации о судьбе СНВ-3 на межведомственном уровне.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

27 мая МИД России заявил о нарушении СНВ-3 со стороны США. Согласно данным внешнеполитического ведомства, в США насчитывается 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых и неразвернутых пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков. В МИД подчеркнули, что Вашингтон достиг этого показателя не только с помощью реального сокращения вооружения, а выведя из учета в рамках договора пусковые установок БРПЛ «Трайдент-II» и тяжелые бомбардировщики В-52Н. Американский Госдепартамент ответил, что США полностью выполняет свои обязательства по соглашению, которое было продлено в феврале этого года, и реализует его.

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