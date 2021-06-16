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Путин заявил о сознательном решении Навального быть задержанным

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Учредитель ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексей Навальный сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции после встречи с американским лидером Джо Байденом, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он осознавал, что нарушал закон. Игнорируя обязательство отмечаться, выехал лечиться за границу. Когда выложил видео, возникло требование отметиться, он его проигнорировал», — сказал Путин и отметил, что тема Навального затрагивалась по инициативе Байдена.

По словам президента России, США еще в 2017 году объявили Москву своим врагом, а в законодательство были внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления, политические законы. «Это есть в вашем законе, американском. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые ее издерживают. А это цель Соединенных Штатов, заявленная публично», — добавил Путин.

Дважды условно осужденный Алексей Навальный был объявлен в розыск за нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». 17 января его задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил оппозиционеру условный приговор за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.

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