Путин обсудил с Байденом обмен заключенными

Российский президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден на встрече в Женеве обсудили обмен заключенными между Россией и США. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы говорили об этом. Президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы Российской Федерации», — заявил Путин и добавил, что в этом вопросе стороны могут найти компромиссы.

Ранее на той же встрече с журналистами российский лидер заявил, что они с Байденом договорились о российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности, а также согласились обсудить будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

Ранее в тот же день сообщалось, что россиянину Олегу Кошкину, арестованному в США по подозрению в киберпреступлениях, грозит до 15 лет тюремного заключения.