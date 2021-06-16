Россиянину захотели дать 15 лет тюрьмы за киберпреступления в США

Россиянин Олег Кошкин признан виновным в киберпреступлениях. К такому выводу пришел суд в США, российскому гражданину захотели дать вплоть до 15 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские официальные органы.

«Кошкин был арестован в Калифорнии в сентябре 2019 года и находится под стражей с момента ареста. Ему грозит максимальное наказание в 15 лет тюрьмы, приговор должны вынести 20 сентября», — приводит агентство заявление министерства.

Кошкин проходил по тому же делу, что выданный Соединенным Штатам Петр Левашов — они вместе содержали сеть, занимавшуюся кражей персональных данных. Левашов признал свою вину еще в 2018 году.

Левашова задержали по запросу США в апреле 2017 года в Барселоне, где он отдыхал вместе с семьей. Американцы уверены, что он создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую «контролировал сотни тысяч компьютеров», распространял вирусы и занимался вымогательством. Сначала программист отказывался признавать вину.