Выданному США российскому программисту запретили мыться и читать

Российский программист Петр Левашов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, подвергается давлению в тюрьме. Об этом газете «Известия» рассказал его адвокат Игорь Литвак.

По его словам, Левашов находится в американском изоляторе с вечера пятницы, 2 февраля. Юрист отметил, что в камере россиянина есть только кровать и матрац, а подушка и полотенце отсутствуют. Задержанному, отметил Литвак, не разрешили сходить в магазин, его не выпускают на прогулки, запрещают читать газеты и общаться с другими заключенными.

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«Ему до сих пор не разрешили даже принять душ. Он еле смог выпросить зубную пасту и щетку. Петр вынужден сидеть 24 часа в сутки в камере без объяснения каких-либо причин. Это незаконно, и я бы назвал это пыткой», — сказал адвокат.

Супруга Левашова Мария подтвердила, что не может связаться с мужем с прошлой недели.

Программист сейчас находится в тюрьме города Бриджпорт, штат Коннектикут. Испания выдала его Соединенным Штатам 2 февраля. Его задержали в апреле 2017-го на отдыхе в Барселоне.

Американцы уверены, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую «контролировал сотни тысяч компьютеров». Следствие полагает, что россиянин распространял вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.

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