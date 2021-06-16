Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Байдена

Сотрудников российских СМИ не аккредитовали на пресс-конференцию президента США Джо Байдена по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пресс-служба Белого дома предоставила журналистам контакт сотрудника, отвечающего за аккредитацию, однако письма с просьбой допуска на пресс-конференцию были проигнорированы. В аналогичной ситуации оказались также сотрудники других российских СМИ.

Ранее состоялась пресс-конференция Путина, в ходе которой президент России оценил итоги встречи с Байденом, ответил на вопрос об учредителе ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексее Навальном, а также обсудил темы кибербезопасности, вопрос вступления Украины в НАТО, обмен заключенными и другое.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.