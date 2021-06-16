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Байден рассказал о требованиях к Путину по кибербезопасности

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Patrick Semansky / AP

Президент США Джозеф Байден рассказал о требованиях по стратегической стабильности и кибербезопасности, которые он озвучил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. Пресс-конференция американского лидера транслировалась на канале PBS на YouTube.

Байден рассказал журналистам, что на встрече планировал затронуть вопросы стратегической безопасности и разработать механизмы, которые ее обеспечат. Стороны обсудили в деталях дальнейшие шаги: дипломаты будут создавать механизмы для контроля над новейшими видами вооружения.

Он также уточнил, что указал Путину на ключевые объекты инфраструктуры, которые ни в коем случае не должны подвергаться атаке: кибернетическими или иными средствами.

Ранее на встрече с журналистами российский лидер заявил, что они с Байденом договорились о российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности, а также согласились обсудить будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов

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