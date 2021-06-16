РИА Новости

Президент России Владимир Путин улетел из Женевы. Видео взлета российского борта №1 в швейцарском аэропорту опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление.

Переговоры начались в 13:35 по женевскому времени, но продлились меньше запланированных пяти часов. Байден уехал со встречи на час раньше, чем планировалось изначально.